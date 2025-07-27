Запуск паромного сообщения между Сочи и Трабзоном вновь отложили

Запуск паромной линии между Сочи и турецким Трабзоном, намеченный на июль 2025 года, вновь перенесен. Как сообщил «Ъ-Сочи» генеральный директор компании-оператора «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян, новая задержка связана с необходимостью разъяснения положений указа президента России от 21 июля 2025 года. Документ вводит специальный порядок захода иностранных судов в российские порты, что требует дополнительной проработки процедур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«В связи с указом президента от 21 июля немного сдвигается [срок запуска] до разъяснения процедуры»,— пояснил господин Туркменян.

Ранее планировалось, что паромное сообщение между портами Сочи и Трабзон начнется в период с 15 по 20 июля этого года. Перенос был обусловлен неготовностью портовой инфраструктуры курорта. Изначально проект планировалось запустить еще в декабре 2024 года, однако сроки неоднократно сдвигались. Весной 2025 года Южное таможенное управление заявляло о полной готовности к проведению всех контрольных процедур, однако запуск вновь не состоялся.

Причинами предыдущих задержек назывались неблагоприятные погодные условия в акватории Черного моря, совпадение дат с праздником Рамадан в Турции, а также техническая неготовность сочинского порта.

Для обслуживания маршрута предназначен паром Seabridge, рассчитанный на перевозку до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Время в пути между портами составит около 12 часов. Планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

«Если спрос окажется ажиотажным, компания рассмотрит возможность запуска второго судна. Сейчас все решения будут приниматься на основе пассажиропотока»,— отметил господин Туркменян.

Последний регулярный рейс между Сочи и Турцией состоялся в 2011 году. С 1993 по 2011 год на линии курсировали до пяти пассажирских судов.

«Ъ-Сочи» писал, что морские круизы на пассажирском лайнере «Князь Владимир» официально прекращены из-за повышенной военной угрозы для гражданского судоходства в Черном море. Теплоход, связывавший город с Крымом и Абхазией, теперь находится в порту Новороссийска, а будущее круизной программы остается неопределенным.

Мария Удовик