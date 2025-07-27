Главные новости к утру 27 июля

ЦАХАЛ возобновил воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу. Он сбросил на сектор семь посылок с продовольствием. Израильские военнослужащие подчеркнули, что, несмотря на оказание помощи людям, «боевые действия в секторе Газа не прекратились», и будут длиться до тех пор, пока Израиль не вернет всех заложников и не уничтожит движение «Хамас».

В Telegram запустили функционал для проверки возраста пользователей. Проверка возраста необходима, чтобы пользователь смог получить доступ к контенту для взрослых. Пока что эта функция действует только в Великобритании из-за местных законов.

65% британцев считают Россию главным врагом своей страны, говорится в исследовании аналитического центра More in Common. После нее идет Иран (51%) и Китай (33%). При этом многие респонденты считают, что КНР, РФ, а также США становятся все более могущественными державами, когда сама Великобритания стала утрачивать свое международное влияние.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в урегулировании украинского конфликта, но разочарован отсутствием прогресса в переговорах с Россией. Президент ждет от Москвы конкретных шагов к миру.