More in Common: 65% британцев считают Россию главным и набирающим силу врагом

Британцы ощущают нестабильность в стране и в мире, говорится в исследовании аналитического центра More in Common. Они видят 2025 год «хаотичным» и «опасным» периодом. Исследование основано на опросе 2000 человек и фокус-группе в Плимуте.

Многие из них считают, что Великобритания стала утрачивать свое международное влияние (за это высказались 40% респондентов). Китай, по их мнению, считается наиболее усиливающейся державой (67%). Также опрошенные уверены, что все более могущественными становятся США (50%) и Россия (39%).

При этом КНР и РФ респонденты считают противниками своей родины. Россию назвали врагом Великобритании 65% опрошенных— это самый высокий показатель среди всех упомянутых стран. После нее идет Иран (51%) и Китай (33%). Франция названа ближайшим союзником в Европе. Доля тех, кто считает США союзником, выросла с апреля на 7% — до 50%, отмечают исследователи.

Более половины (54%) желают участия британских войск в миротворческой миссии на Украине, когда стороны конфликта согласятся прекратить огонь. Респонденты разделились во мнении, какую помощь должна сейчас оказывать Великобритания Украине. 24% высказались за поставки оружия, 17% — за гуманитарную поддержку, 14% поддерживают санкции против России, 6% высказались за прием украинских беженцев.

Респонденты видят основные угрозы для Великобритании в кибератаках (24%), исламском терроризме (15%), ядерном конфликте (14%), обычном военном конфликте (12%) и в «крайне правом» терроризме (7%).