В Telegram запустили функционал для проверки возраста пользователей

В мессенджере Telegram появился официальный бот, который проверяет возраст пользователей с помощью сканирования их лиц. Эта функция не доступна в России, отмечает «Код Дурова». Она действует в Великобритании. Законодательство королевства требует от онлайн-платформ подтверждать, достиг ли юзер совершеннолетия.

Проверка возраста необходима, чтобы пользователь смог получить доступ к контенту для взрослых. «Никакие изображения или данные не покидают ваше устройство и не попадают на наши серверы»,— говорится в описании бота.

С 25 июля власти Великобритании потребовали от онлайн-платформ оградить молодых людей от вредоносного контента: ресурсов, содержащих информацию о членовредительстве, самоубийствах, расстройствах пищевого поведения, а также сайтов с порнографией. Поправки в законы также призваны защитить детей от оскорбительных или пропагандистских материалов и интернет-травли.

Сайтам со «взрослым» контентом пришлось вводить проверку возраста пользователей, поскольку игнорирование новых законов может обернуться штрафом на сумму до £18 млн или до 10% дохода компании. Платформы должны оценивать возраст с помощью технологии распознавания лиц либо с помощью других строгих методов, вроде проверки банковской карты.

BBC отмечает, что около 6 тыс. порносайтов с пятницы начали проверять возраст своих пользователей. Такую проверку для британцев вводят и другие ресурсы, среди которых медиа-платформа Reddit, мессенджер Discord и разные приложения для знакомств.