Главные новости за 26 июля. Ростов-на-Дону и область

В Зимовниковском районе Ростовской области два человека погибли из-за атаки украинских беспилотников. Погибшие находились в автомобиле рядом с дорогой Зимовники-Ремонтное-Элиста. Их личность устанавливается.

В Миллеровском районе Ростовской области из-за пожара погибли двое детей. Возгорание случилось в одном из домов хутора Ивановка. Пожар начался в пристройке, затем огонь перешел на дом. Спасатели нашли во время тушения возгорания тела 6-летней и 19-летней сестер.

На время праздников Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск в Ростове-на-Дону отключат и осушат фонтаны.

В Аксайском районе Ростовской области 42-летний пешеход пострадал под колесами мотоцикла. ДТП произошло вечером 25 июля на улице Ивушка садового товарищества «Содружество». За рулем мотоцикла марки GASI находился 15-летний подросток. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и сбил пешехода.

На время проведения общегородского велопробега в Ростове 27 июля остановят троллейбусы, а также перекроют часть улиц.