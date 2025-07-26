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В Ростове 27 июля и 2 августа отключат фонтаны

На время праздников Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск в Ростове-на-Дону отключат и осушат фонтаны. Об этом сообщило управление благоустройства и лесного хозяйства города.

Фото: Константин Соловьев, Коммерсантъ

Фото: Константин Соловьев, Коммерсантъ

Фонтаны не будут работать 27 июля и 2 августа соответственно. В промежутках между праздниками они будут работать в обычном режиме.

Исключение — фонтан «Атланты» на Театральной площади, для наполнения и опустошения которого требуется больше времени.

Мария Хоперская

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