В Ростове 27 июля и 2 августа отключат фонтаны

На время праздников Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск в Ростове-на-Дону отключат и осушат фонтаны. Об этом сообщило управление благоустройства и лесного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Соловьев, Коммерсантъ Фото: Константин Соловьев, Коммерсантъ

Фонтаны не будут работать 27 июля и 2 августа соответственно. В промежутках между праздниками они будут работать в обычном режиме.

Исключение — фонтан «Атланты» на Театральной площади, для наполнения и опустошения которого требуется больше времени.

Мария Хоперская