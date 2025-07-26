В Ростове 27 июля и 2 августа отключат фонтаны
На время праздников Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск в Ростове-на-Дону отключат и осушат фонтаны. Об этом сообщило управление благоустройства и лесного хозяйства города.
Фото: Константин Соловьев, Коммерсантъ
Фонтаны не будут работать 27 июля и 2 августа соответственно. В промежутках между праздниками они будут работать в обычном режиме.
Исключение — фонтан «Атланты» на Театральной площади, для наполнения и опустошения которого требуется больше времени.