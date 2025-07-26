В Миллеровском районе при пожаре погибли двое детей

В Миллеровском районе Ростовской области из-за пожара погибли двое детей. Возгорание случилось в одном из домов хутора Ивановка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. В доме проживала семья из шести человек, из них четверо — дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Пожар начался в пристройке, затем огонь перешел на дом. Мать успела спасти четырехлетнюю девочку, 16-летний мальчик находился у соседей. Спасатели нашли во время тушения возгорания тела 6-летней и 19-летней сестер.

Площадь пожара составила 80 кв.м. В ликвидации принимали участие 27 спасателей и 11 единиц техники. Устанавливается причина пожара.

Мария Хоперская