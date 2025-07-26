В Ростове на время велопробега 27 июля остановят четыре троллейбусных маршрута

На время проведения общегородского велопробега в Ростове 27 июля остановят троллейбусы, а также перекроют часть улиц. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

С 08:30 до 11:00 троллейбусы не будут ходить на улицах Менжинского, Шолохова, Сельмаш и Ворошиловском проспекте, временно приостановят маршруты №1, 5, 6 и 9.

В администрации также предупредили о кратковременных задержках автобусов по всему маршруту заезда — от завода «Ростсельмаш» через центр до парка «Левобережный». Начнутся перебои общественного транспорта в 09:00 и продлятся до 12:00.

Мария Хоперская