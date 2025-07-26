В Аксайском районе несовершеннолетний мотоциклист сбил пешехода

В Аксайском районе Ростовской области 42-летний пешеход пострадал под колесами мотоцикла. ДТП произошло вечером 25 июля на улице Ивушка садового товарищества «Содружество». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

За рулем мотоцикла марки GASI находился 15-летний подросток. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и сбил пешехода.

В результате аварии пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Мария Хоперская