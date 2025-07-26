Пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Саратове помогут восстановить документы

В Саратове запустят штаб по вопросам восстановления документов пострадавшим от взрыва газа в многоэтажном доме. Штаб заработает завтра на базе 103 школы, сообщил в Telegram губернатор Роман Бусаргин.

Он рассказал, что с 10:00 по местному времени (9:00 мск) будут работать специалисты ЗАГС, налоговой и паспортной служб, военкомата, социального фонда, прокуратуры, комитета социальной защиты. Курировать работу штаба поручено мэру Саратова Михаилу Исаеву.

Господин Бусаргин уточнил, что экстренные службы продолжают аварийно-спасательные работы. Предстоит обследовать дом, чтобы оценить состояние сохранившихся конструкций. После полного разбора завалов также проведут оценку ущерба.

Взрыв прогремел вчера в десятиэтажном доме на улице Блинова. В результате обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. Погибли семь человек. В регионе введен режим ЧС, 26 июля объявлено днем траура. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «"Сперва подумал — беспилотник"».