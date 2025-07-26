Трассу М-4 «Дон» в направлении черноморских курортов сковали две пробки по 10 км

Два автомобильных затора протяженностью 10 км образовались на трассе М-4 «Дон» в направлении курортов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

По данным «Яндекс.Карты», первый десятикилометровый затор образовался в районе Горячего Ключе. Пробка начинается от заправки «Газпром» и заканчивается у «Старого замка».

Далее трасса на протяжении 10 км свободна, но в районе села Хребтовое движение автотранспорта снова сковала 10-километровая пробка.

Напомним, со стороны Керчи в очереди на Крымский мост по данным на 9.00 в субботу 26 июля автомобильный затор насчитывал 600 единиц автотранспорта. Время ожидания в очереди на досмотр составляет около двух часов.

Андрей Николаев