Трассу М-4 «Дон» в направлении черноморских курортов сковали две пробки по 10 км
Два автомобильных затора протяженностью 10 км образовались на трассе М-4 «Дон» в направлении курортов Краснодарского края.
Фото: Яндекс.Карты
По данным «Яндекс.Карты», первый десятикилометровый затор образовался в районе Горячего Ключе. Пробка начинается от заправки «Газпром» и заканчивается у «Старого замка».
Далее трасса на протяжении 10 км свободна, но в районе села Хребтовое движение автотранспорта снова сковала 10-километровая пробка.
Напомним, со стороны Керчи в очереди на Крымский мост по данным на 9.00 в субботу 26 июля автомобильный затор насчитывал 600 единиц автотранспорта. Время ожидания в очереди на досмотр составляет около двух часов.