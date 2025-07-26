В очереди на Крымский мост скопилось 600 автомобилей

Со стороны Керчи в очереди на Крымский мост по данным на 9.00 в субботу 26 июля образовался затор из 600 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Время ожидания в очереди на ручной досмотр составляет в среднем порядка двух часов. При этом со стороны Тамани очередь перед пунктом досмотра отсутствует.

Напомним, минувшей ночью в небе над Крымом средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников, еще семь БПЛА были уничтожены над акваторией Черного и Азовского морей.

Андрей Николаев