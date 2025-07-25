Прокуратура начала проверку после внеплановой посадки летевшего из Сочи самолета
Южная транспортная прокуратура совместно с Уральской транспортной прокуратурой организовала проверку по факту незапланированной посадки самолета, летевшего из Сочи в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Согласно сообщению, 25 июля самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил незапланированную посадку по техническим причинам. Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Минеральные Воды им. М. Ю. Лермонтова.
Сотрудники обоих подразделений транспортной прокуратуры устанавливают обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятия мер реагирования.
Ъ-Кубань писал, что самолет авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся в Сочи, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево из-за технической неисправности.