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Прокуратура начала проверку после внеплановой посадки летевшего из Сочи самолета

Южная транспортная прокуратура совместно с Уральской транспортной прокуратурой организовала проверку по факту незапланированной посадки самолета, летевшего из Сочи в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно сообщению, 25 июля самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил незапланированную посадку по техническим причинам. Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Минеральные Воды им. М. Ю. Лермонтова.

Сотрудники обоих подразделений транспортной прокуратуры устанавливают обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятия мер реагирования.

Ъ-Кубань писал, что самолет авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся в Сочи, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево из-за технической неисправности.

Дмитрий Холодный

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