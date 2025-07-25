Летевший в Сочи самолет S7 вернулся в Новосибирск по технической причине

Самолет авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся в Сочи, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Самолет вернулся в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, обеспечивающих комфортное давление в салоне самолета. Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. На контроль взяли соблюдение прав пассажиров.

Согласно данным сервиса Flightradar, воздушное судно выполнило около пяти-шести кругов над районом города Чулым в Новосибирской области. Борт покинул аэропорт Толмачево в 11:35 по местному времени.

Алина Зорина