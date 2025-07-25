Адвокат подал апелляцию на арест главреда Telegram-канала Baza Трифонова

Адвокат Алексей Михальчик подал апелляцию на арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Ее зарегистрировали в Замоскворецком районном суде Москвы.

Защитник заявил телеканалу «Звезда», что он попросил суд смягчить меру пресечения. Речь идет о запрете определенных действий, домашнем аресте или залоге в 3 млн руб. Кроме того, к жалобе прикрепили письма и поручительства с гарантиями, что главред не скроется от следствия.

Глеб Трифонов обвиняется в даче взятки полицейским. Следствие считает, что правоохранители за деньги присылали Baza служебную информацию. Сумма взяток достигала 150 тыс. руб. Журналист отрицает предъявленные обвинения.

Глеба Трифонова арестовали 23 июля. Вместе с ним в СИЗО отправили продюсера Baza Татьяну Лукьянову. На следующий день были арестованы полицейские из Белгородской области, а также Краснодарского и Красноярского края, которые обвиняются в получении взяток.

Подробнее — в материале «Ъ» «Получил от Baza — признался сразу».

Никита Черненко