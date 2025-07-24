Получил от Baza — признался сразу

В уголовном деле о подкупе полицейских главным редактором Telegram-канала Baza Глебом Трифоновым и его сотрудницей Татьяной Лукьяновой по меньшей мере один из стражей порядка признал вину. Им оказался бывший белгородский оперативник Александр Селиванов. Он и двое его коллег из других регионов, получившие, по версии следствия, в общей сложности от журналистов более 300 тыс. руб., арестованы на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Селиванов вину признал, но от ареста его это не уберегло

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Селиванов вину признал, но от ареста его это не уберегло

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Замоскворецком суде столицы были рассмотрены ходатайства следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы о заключении под стражу полицейских, которые обвиняются в продаже служебной информации сотрудникам Telegram-канала Baza,— начальника дежурной части УМВД России по Краснодару майора полиции Александра Аблаева, старшего оперуполномоченного отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и мошенничества, межмуниципального управления МВД «Красноярское» Сергея Ковалева и оперуполномоченного группы по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду Александра Селиванова. Все они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Первым перед судом предстал Александр Селиванов. Выяснилось, что у 41-летнего фигуранта два высших образования, есть жена и ребенок.

Следователь, обосновывая свое ходатайство об аресте, указал, что фигурант обвиняется в коррупционном преступлении, осуществлял противоправную деятельность в течение двух лет, являясь сотрудником полиции, имеет обширные связи в правоохранительных органах и знает тонкости оперативной и следственной работы, поэтому, оставаясь на свободе, может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей. Были упомянуты три рапорта о движении средств от сотрудников Baza полицейским, которые легли в основу уголовного дела.

«Могу пояснить, что я полностью признаю вину, оказываю содействие следствию»,— сказал, в свою очередь, Александр Селиванов. Он отметил, что не может оказать давление на участников расследования уголовного дела и свидетелей, поскольку 22 июля был поставлен в известность о предстоящем увольнении из органов внутренних дел. «Сейчас я фактически не обладаю полномочиями сотрудника полиции»,— сообщил обвиняемый.

Александр Селиванов просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, отмечая, что в противном случае его супруга и малолетний ребенок останутся одни.

Адвокат Сусанна Макушинская назвала ходатайство следствия формальным, поскольку ее подзащитный дал следствию полные и подробные показания о том, как получил 137 тыс. руб. (по данным источников “Ъ”, в материалах дела указана сумма 127,5 тыс.), и устанавливать какие-либо новые обстоятельства уже невозможно. «Он в правоохранительных органах с 2003 года и к своим показаниям относится серьезно»,— заверила адвокат. Она также сообщила, что по эпизоду, касающемуся господина Селиванова, есть только один свидетель — коллега обвиняемого, компьютером которого пользовался фигурант. Тот тоже уже дал показания, поэтому обвиняемому Селиванову «не на кого оказывать давление». Защитник просила о мере пресечения, не связанной с заключением в СИЗО, однако суд арестовал господина Селиванова до 20 сентября.

Ходатайства по остальным двум фигурантам были рассмотрены без журналистов, так как в 18 часов суд закрыли для публики.

Тем временем “Ъ” стали известны подробности обвинения, предъявленного главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и его сотруднице Татьяне Лукьяновой.

Следствие полагает, что по меньшей мере в течение трех лет — с 2021 по 2024 год — они перечислили в общей сложности 306 тыс. руб. трем полицейским за предоставление служебной информации о происшествиях, в том числе оперативных сводок.

По данным следствия, за «сведения ограниченного доступа» начальник дежурной части краснодарского УМВД Александр Аблаев с 2021 по 2024 год получил от журналистов 54 тыс. руб. Старший оперуполномоченный МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев заработал таким же образом с 2022 по 2024 год 124,5 тыс. руб. А оперативнику белгородского угрозыска Александру Селиванову с 2022 по 2024 год досталось 127,5 тыс. руб. за предоставление «сведений о происшествиях и оперативной обстановке». Все трое были первоначально задержаны в рамках дела о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет колонии). Однако позже следствие добавило им получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки или без такового).

Напомним, что 23 июля тот же Замоскворецкий суд отправил в СИЗО главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Им предъявили обвинение в даче взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет колонии со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового).

Журналисты свою вину отрицают. По словам защитника господина Трифонова Алексея Михальчика, его подзащитный, которому предъявили обвинение поздно ночью, не стал давать показания, изъявив желание дать их «в рабочее время». «Тем не менее следователь продолжал пытаться задавать ему вопросы до половины четвертого утра, что является грубым нарушением закона»,— сказал господин Михальчик, уже обжаловавший решение суда об аресте.

От дальнейших комментариев он отказался.

Однако если следовать позиции защиты, изложенной при избрании журналистам меры пресечения, со своими источниками репортеры контактировали в чат-боте «Предложка "Базы"» Telegram-канала, куда каждый желающий может предложить разместить информацию и иногда попросить гонорар.

При этом журналисты утверждают, что не задавали вопросы, которые бы позволили «скомпрометировать» их источники по службе, их интересовало лишь, достоверна ли предоставленная ими информация или нет. С теми, с кем удалось наладить контакт, сотрудничество продолжалось в «личке». При этом собеседники не раскрывали свои должности и звания.

По данным “Ъ”, большинство вменяемых журналистам денежных переводов полицейским были произведены господином Трифоновым, тогда как госпожа Лукьянова сделала их всего пару раз. При этом защитники фигурантов уже поставили некоторые из них под сомнение. Так, они обращают на внимание на то, что в одном случае следствие вменило журналистам выплату вознаграждения полицейским за информацию, оплачивать которую не было смысла, так как она за сутки до этого была опубликовала рядом других СМИ, в частности газетой «Коммерсантъ». Также господин Трифонов не мог оплатить такие «просроченные» сведения через банкомат в Москве, так как находился за границей.

Мария Локотецкая, Алексей Соковнин