Мэром Дегтярска избран Вадим Трофимов

Новым главой Дегтярска местные депутаты выбрали Вадима Трофимова, сообщили «Ъ-Урал» в местной думе. За него проголосовали восемь человек, за его соперника Павла Екимовских — шесть, за Елену Главатских не было отдано ни одного голоса. Кандидаты были представлены на голосование думы конкурсной комиссией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вадим Трофимов находился в должности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре Дегтярска, в 2011 году избирался в депутаты думы Дегтярска. Павел Екимовских исполнял обязанности главы администрации города до выборов мэра, находился в должности заместителя главы Дегтярска.

Напомним, предыдущий глава города Вадим Пильников, возглавлявший Дегтярск с 2018 года, в мае написал заявление об увольнении по собственному желанию. В декабре 2024 года он был арестован по обвинению в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290). В июне 2025 года суд приговорил его к 10 годам колонии за получение взятки, в том числе автомобилем марки Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Вадим Пильников признал вину и заключил сделку со следствием.

Анна Капустина