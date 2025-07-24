Главные новости за 24 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области пожар в универмаге «Русь» Новошахтинска полностью потушен. За время тушения пожара погиб сотрудник 19-й пожарной части, второй спасатель с ожогами конечностей доставлен в больницу. Пожарные так же обнаружили тело погибшей женщины — работника универмага, поиски еще одной сотрудницы продолжаются.

Компания «Озон» планирует построить в Ростовской области распределительный центр. По предварительным данным, в реализацию проекта вложат 5 млрд руб. Предполагается, что предприятие может нарастить объемы обработки посылок с 300 тыс. до 2 млн посылок в день.

Требования дизайн-кода Ростова планируют распространить на уличные площадки ресторанов и кафе города. Его разработкой занимается Центр компетенций по развитию городской среды, который входит в правительственное АО «Региональная корпорация развития». Документ станет обязательным, поскольку он войдет в правила благоустройства города.

Ростов-на-Дону запланировал в 2025 году реализацию 20 инвестиционных проектов общей стоимостью 78,6 млрд руб. с созданием более 6,2 тыс. рабочих мест. Восемь проектов на территории Ростова входят в «Губернаторскую сотню».

Вторые сутки без водоснабжения остаются Гуково,Зверево и поселки Красносулинского района. Подача услуги была прекращена 23 июля из-за аварии на электросетях. «Подача воды возобновится только после устранения всех повреждений и заполнения водорезервуаров насосных станций»,— отметила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

На территории Ростовской области в 2025 году перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляются АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Волгоградтранспригород».