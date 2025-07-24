В Ростовской области пожар в ТЦ Новошахтинска полностью потушен

В Ростовской области пожар в универмаге «Русь» Новошахтинска полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

По информации ведомства, ЧП произошло 24 июля в 08:18 час. на ул. Ленина г. Новошахтинск. Площадь возгорания здания распространилась с 30 кв м до 1,3 тыс. кв м. В тушении пожара участвовали 84 специалиста и 29 единиц техники.

В 12:00 пламя локализовали, в 12:25 ликвидировали открытое горение, в 14: 05 пожар полностью ликвидировали.

За время тушения пожара погиб сотрудник 19-й пожарной части, второй спасатель с ожогами конечностей доставлен в больницу. Пожарные так же обнаружили тело погибшей женщины — работника универмага, поиски еще одной сотрудницы продолжаются.

Валентина Любашенко