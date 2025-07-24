Гуково и Зверево вторые сутки остаются без воды из-за аварии на электросетях
Вторые сутки без водоснабжения остаются Гуково,Зверево и поселки Красносулинского района. Подача услуги была прекращена 23 июля из-за аварии на электросетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Подача воды возобновится только после устранения всех повреждений и заполнения водорезервуаров насосных станций»,— отметила министр.
Проблемы с водоснабжением этих населенных пунктов сохраняются из-за повторного аварийного отключения электроэнергии на насосных станциях Гуково-Гундоровского водовода. Энергетики продолжают восстановительные работы.