Гуково и Зверево вторые сутки остаются без воды из-за аварии на электросетях

Вторые сутки без водоснабжения остаются Гуково,Зверево и поселки Красносулинского района. Подача услуги была прекращена 23 июля из-за аварии на электросетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

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«Подача воды возобновится только после устранения всех повреждений и заполнения водорезервуаров насосных станций»,— отметила министр.

Проблемы с водоснабжением этих населенных пунктов сохраняются из-за повторного аварийного отключения электроэнергии на насосных станциях Гуково-Гундоровского водовода. Энергетики продолжают восстановительные работы.

Наталья Белоштейн