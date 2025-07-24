Правила дизайн-кода Ростова распространят на уличные площадки ресторанов
Требования дизайн-кода Ростова планируют распространить на уличные площадки ресторанов и кафе города. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные заместителя министра строительства – главного архитектора Ростовской области Григория Алексеева-Малахова
Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ
Отмечается, что документ уже разработан и проходит стадии обсуждения с различными ведомствами и экспертным сообществом.
Разработкой дизайн-кода занимается Центр компетенций по развитию городской среды, который входит в правительственное АО «Региональная корпорация развития». Документ станет обязательным, поскольку он войдет в правила благоустройства города.
Дизайн-код будет регулировать правила оформления и размещения рекламных и информационных конструкций, содержания фасадов зданий, элементов благоустройства и других конструкций на улицах города.