Правила дизайн-кода Ростова распространят на уличные площадки ресторанов

Требования дизайн-кода Ростова планируют распространить на уличные площадки ресторанов и кафе города. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные заместителя министра строительства – главного архитектора Ростовской области Григория Алексеева-Малахова

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Отмечается, что документ уже разработан и проходит стадии обсуждения с различными ведомствами и экспертным сообществом.

Разработкой дизайн-кода занимается Центр компетенций по развитию городской среды, который входит в правительственное АО «Региональная корпорация развития». Документ станет обязательным, поскольку он войдет в правила благоустройства города.

Дизайн-код будет регулировать правила оформления и размещения рекламных и информационных конструкций, содержания фасадов зданий, элементов благоустройства и других конструкций на улицах города.

Наталья Белоштейн