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В Ростовской области пригородные поезда обслуживают 24 маршрута

На территории Ростовской области в 2025 году перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляются АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Волгоградтранспригород». Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, электрички едут по 24 маршрутам во все направления Ростовской области. Фактический объем перевезенных пассажиров в 2025 году составил 3,9 млн чел.

Валентина Любашенко

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