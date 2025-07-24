В Ростовской области пригородные поезда обслуживают 24 маршрута

На территории Ростовской области в 2025 году перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляются АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Волгоградтранспригород». Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, электрички едут по 24 маршрутам во все направления Ростовской области. Фактический объем перевезенных пассажиров в 2025 году составил 3,9 млн чел.

Валентина Любашенко