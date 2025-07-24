Минобороны России сообщило о сбитых за сутки 217 БПЛА

Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили шесть управляемых авиабомб и ракету большой дальности «Нептун», сообщило Минобороны. По данным ведомства, также сбиты 217 беспилотников самолетного типа.

В течение ночи силы ПВО сбили 39 БПЛА над Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей. В Адлерском районе Сочи из-за упавших обломков сбитого БПЛА погибли двое сотрудников РЖД, еще 11 человек пострадали. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива, его уже потушили.