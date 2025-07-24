После атаки БПЛА в Сочи погибли двое сотрудников РЖД, трое — в больнице

Двое сотрудников ФПК получили смертельные ранения в результате ночной атаки беспилотников на Сочи, еще трое работников находятся под наблюдением врачей в больнице. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня в результате ночных атак БПЛА на город Сочи пострадали 5 работников поездной бригады ФПК, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле. К сожалению, двое наших коллег получили смертельные ранения, трое сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей»,— говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата погибли две женщины. По данным регионального оперативного штаба, обломки упали на улицу Авиационную, рядом с которой в тот момент находились люди. Еще 11 человек пострадали, в том числе сотрудник ДПС, которого транспортировали в краевую больницу санавиацией. Четверым пострадавшим потребовалась госпитализация, остальным медицинская помощь оказана амбулаторно.

Фрагменты дрона также попали на территорию нефтебазы, что привело к возгоранию, впоследствии ликвидированному. На месте происшествия работают аварийные службы, специалисты ресурсоснабжающих организаций и районной администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил мэру Сочи Андрею Прошунину организовать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. В своем Telegram-канале глава Сочи выразил соболезнования родным жертв атаки, подчеркнув, что все городские службы работают в штатном режиме, угроз для жителей и туристов нет.

Ранее власти призвали горожан воздержаться от публикации фото и видео, касающихся работы ПВО и экстренных служб, а также доверять только официальной информации.

Мария Удовик