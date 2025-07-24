СКР: ущерб от атак ВСУ в новых регионах превысил 550 млрд рублей

Судебно-экспертный центр СКР установил сумму ущерба от атак ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Общий ущерб... превышает 550 млрд руб.», — сообщил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, было осмотрено более 70 тыс. разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.

В мае президент Владимир Путин поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших от ударов ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Поручение исполняет Минэкономики совместно с администрацией президента. Белгородские власти оценили восстановление региона в 157 млрд руб., брянские — в 40 млрд руб. Ущерб курским агропредприятиям от атак ВСУ оценивался в 90 млрд руб.