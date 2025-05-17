Ущерб курским агропредприятиям от атак ВСУ оценивается в 90 млрд руб.

В результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области пострадали 166 предприятий агропромышленного комплекса. Общий ущерб превысил 90 млрд руб. Эту информацию врио губернатора региона Александр Хинштейн озвучил в эфире телеканала «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inna Varenytsia / Reuters Фото: Inna Varenytsia / Reuters

По словам господина Хинштейна, курские власти совместно с правительством России работают над решением проблемы. Уже выделено 2,5 млрд руб. из резервного фонда для компенсации за утрату поголовья сельскохозяйственных животных. Кроме того, региональные власти обратились в Минсельхоз с просьбой компенсировать 4,3 млрд руб. по неубранным аграриями площадям. Выплаты направят более 100 предприятиям.

Господин Хинштейн отметил, что аграрный сектор в приграничных районах Курской области пострадал в основном из-за боевых действий, и подчеркнул важность разработанной правительством России программы поддержки региона, которая, по его мнению, должна включать не только восстановление разрушенной инфраструктуры, но и социально-экономическое развитие, чтобы жители могли вернуться в пострадавшие территории.