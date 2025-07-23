Силы ПВО за ночь сбили 33 БПЛА над регионами России

В период с 23:40 мск 22 июля до 7:00 23 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Тульской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 11 БПЛА сбили над Ростовской областью, шесть — над Нижегородской, два — над Брянской областью. По одному дрону уничтожили над Курской и Калужской областями.

В Ростовской области при атаке по Новочеркасску были ранены три человека. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. В Нижегородской и Тульской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.