Обаму могут привлечь к ответственности за госизмену и попытку переворота

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что 44-ый президент Барак Обама может быть привлечен к ответственности за госизмену и попытку государственного переворота. Его обвиняют в подделке данных разведки о «российском следе» на выборах в 2016 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп идет мимо портрета Барака Обамы

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп идет мимо портрета Барака Обамы

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы передали и будем передавать все эти документы в министерство юстиции и ФБР для расследования уголовных последствий этого», — сказала госпожа Габбард в эфире с брифинга в Белом доме. По ее словам, окончательное решение об уголовном преследовании экс-президента Обамы будет принимать Минюст США.

На вопрос журналистов о возможном тюремном сроке для господина Обамы, госпожа Габбард ответила, что каждого участника истории о российском следе «следует привлечь к ответственности».

Глава нацразведки также заявила, что вмешательство России в выборы в 2016 было невозможно. По ее словам, у Москвы «не было ни стремления, ни возможностей повлиять на исход» голосования.

22 июля президент США Дональд Трамп попросил Минюст США расследовать влияние Обамы на выборы 2016 года. По его словам, господин Обама был «главарем банды», которая пыталась поставить под сомнения результаты господина Трампа.

21 июля Национальная разведка США опубликовала материалы о роли Москвы в победе Дональда Трампа на выборах 2016 года. По заверению госпожи Габбард, указывающие на это разведданные были сфабрикованы по указанию господина Обамы. В июле ФБР начало расследование в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми о возможных ложных показаниях в Конгрессе по вопросу «российского вмешательства».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Российское вмешательство" вернули на доследование».