«Российское вмешательство» вернули на доследование

Национальная разведка США опубликовала материалы, которые, по заверению директора ведомства Тулси Габбард, доказывают фабрикацию по указанию экс-президента Барака Обамы разведданных о роли Москвы в победе Дональда Трампа на выборах 2016 года. Госпожа Габбард в этом вопросе заручилась поддержкой как самого 47-го президента, отношения с которым до этого разладились из-за Ирана, так и целого ряда республиканских членов Конгресса. Демократы назвали происходящее попыткой переписать историю и отвлечь внимание от других крупных скандалов, а также обвинили главу разведки в подрыве доверия к спецслужбам США. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп идет мимо портрета экс-президента Барака Обамы

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп идет мимо портрета экс-президента Барака Обамы

Фото: Nathan Howard / Reuters

Директор Национальной разведки США (DNI) Тулси Габбард в конце прошлой недели опубликовала десятки документов, которые, по ее словам, доказывают: после победы Дональда Трампа на выборах 2016 года администрация 44-го президента США Барака Обамы сознательно политизировала и фабриковала разведданные о вменяемом России вмешательстве в избирательный процесс. Комментируя действия против на тот момент новоизбранного президента США, госпожа Габбард назвала их «многолетним государственным переворотом против президента Трампа, избранного американским народом».

Ранее в июле телеканал CNN сообщил, что ФБР начало расследование в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми о возможных ложных показаниях в Конгрессе по вопросу «российского вмешательства». Расследование было инициировано сразу после получения ведомством новых материалов от действующего главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Выступая в воскресенье в эфире Fox News, Тулси Габбард заявила, что «более ста рассекреченных исторических документов убедительно описывают, как этот предательский заговор был организован президентом Обамой всего за несколько недель до ухода с поста». По ее словам, речь не о противостоянии республиканцев и демократов, а о вмешательстве в демократический процесс.

Госпожа Габбард уверена: «Россия не имела ни намерения, ни возможности влиять на выборы в США», а выводы разведки, предоставленные общественности, противоречили реальным разведданным.

Согласно документам (.pdf), сначала 7 декабря 2016 года администрация Обамы подготовила тезисы для тогдашнего главы нацразведки Джеймса Клэппера, по которым «иностранные противники не предпринимали кибератак на избирательную инфраструктуру США, чтобы изменить исход выборов». Однако спустя всего два дня был созван Совет по нацбезопасности, и после него было рекомендовано подготовить новую оценку, уже с утверждением о вмешательстве России. Из документов следует, что это было сделано по личному распоряжению Барака Обамы. Более политизированная, как утверждается, версия отчета в итоге была опубликована в январе 2017 года.

Тулси Габбард подытожила в своем меморандуме, что все обнародованные материалы переданы в Минюст — «чтобы обеспечить ответственность (лиц, вовлеченных в эти фальсификации.— “Ъ”), которой заслуживают президент Трамп, его семья и американский народ». Она добавила, что к ответственности должны были привлечены все виновные независимо от их статуса.

Президент Дональд Трамп вскоре после публикации поддержал главу нацразведки, опубликовав видео с ее выступлениями на своей странице в Truth Social. Комментируя другую дискуссию по этому вопросу, он написал: «Отличная работа молодого и талантливого Харрисона Филдса (спецпомощника президента и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома.— “Ъ”) на Fox News. Панель (экспертов.— “Ъ”) блестяще справилась с разбором (в отношении.— “Ъ”) Обамы и "бандитов", которые были полностью разоблачены в мошенничестве высочайшего уровня по вопросу выборов. Поздравляем Тулси Габбард. Так держать!»

Публикация документов состоялась на фоне недавнего охлаждения отношений между Трампом и главой нацразведки из-за разногласий по поводу ядерной программы Ирана. Теперь же госпожа Габбард вновь оказалась на политическом олимпе. Кроме того, возвращение вопроса о подноготной «российского вмешательства» на повестку дня сплотило республиканцев, единство которых пошатнулось из-за дела Джеффри Эпштейна. Дискуссии о судебном иске Дональда Трампа в отношении The Wall Street Journal из-за якобы имевшей место скандальной переписки нынешнего главы Белого дома с финансистом затмила публикация о новых данных о российском вмешательстве.

К примеру, сенатор Рэнд Пол, который активно выступал против ключевого законопроекта Дональда Трампа — «Большого, красивого билля» — поприветствовал шаги госпожи Габбард: «Самая сложная задача в правительстве — это зачистка глубинного государства… Рад видеть, что Габбард быстро принимает меры, чтобы убрать политику из разведки и поставить правду на первое место».

Поддержку госпожа Габбард получила и у многих других конгрессменов, некоторые из них призывали к возобновлению расследования и уголовному преследованию виновных.

Обсуждение вылилось и в соцсети. В подкасте экс-советника Трампа Стива Бэннона «War Room» бывший советник по нацбезопасности генерал Майкл Флинн (один из чиновников администрации 45-го президента, в наибольшей степени пострадавших от расследования о «российском вмешательстве») призвал Минюст конфисковать паспорт Барака Обамы.

Демократы резко раскритиковали публикацию нацразведки, расценив ее как преднамеренную попытку «переписать историю» относительно вмешательства России в выборы США 2016 года. Заместитель председателя комитета Сената по разведке демократ Марк Уорнер подчеркнул, что их двухпартийное расследование, длившееся несколько лет и включавшее изучение сотен тысяч документов и опрос свидетелей, позволило прийти к четкому выводу: Россия вмешивалась в выборы-2016 в пользу Дональда Трампа.

Марк Уорнер обвинил госпожу Габбард в «подтасовке фактов, переписывании истории и подрыве доверия» к разведывательным агентствам.

Аналитики не исключают, что публикация документов директором национальной разведки откроет путь к потенциальным правовым последствиям для ряда бывших чиновников администрации Обамы. Однако привлечение к уголовной ответственности самого бывшего президента Барака Обамы за действия, совершенные им в должности, проблематично. В этом контексте стоит отметить, что Дональд Трамп после своего первого срока сам активно использовал принцип президентского иммунитета для защиты от уголовного преследования за свои действия. Вопрос даже рассматривался в Верховном суде США. Это обстоятельство делает крайне маловероятным успешное уголовное преследование любого экс-президента за его официальные действия.

Екатерина Мур, Вашингтон