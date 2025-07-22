Трамп попросил Минюст США расследовать влияние Обамы на выборы 2016 года

Президент США Дональд Трамп сказал, что Минюсту США стоит начать расследование манипуляций 44-го президента Барака Обамы на выборах в 2016 году. По его словам, господин Обама был «главарем банды», которая пыталась поставить под сомнения результаты господина Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Главарем банды был президент Обама. <…> Он виновен. Это была государственная измена. Они попытались своровать выборы <…> они делали вещи, которые в других странах даже не могут представить», — сказал президент США в эфире Белого дома со встречи с президентом Филиппин Фердинандом Ромуальдесом Маркосом-младшим.

21 июля Национальная разведка США опубликовала материалы о роли Москвы в победе Дональда Трампа на выборах 2016 года. По заверению директора ведомства Тулси Габбард, указывающие на это разведданные были сфабрикованы по указанию господина Обамы. В июле ФБР начало расследование в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми о возможных ложных показаниях в Конгрессе по вопросу «российского вмешательства».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Российское вмешательство" вернули на доследование».