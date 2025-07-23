Национализированная компания Гайсина подала иск на 43,5 млн руб. к его фирме

ООО «Вагран» подало иск на 43,5 млн руб. к ООО «Солтан Роял», находящемуся во владении экс-депутата Госдумы и бизнесмена Малика Гайсина, следует из картотеки арбитражного суда. Компания «Вагран» раньше тоже была его активом, однако затем была национализирована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск был принят к производству 22 июля. Третьими лицами в процессе выступают Малик Гайсин и Генеральная прокуратура РФ. Предварительное заседание назначено на 13 августа.

ООО «Солтан Роял», по данным системы «Спарк», целиком находится во владении Малика Гайсина, было зарегистрировано им в 2016 году. Компания занимается вложениями в ценные бумаги, владеет недвижимостью в Челябинской, Оренбургской и Саратовской областях. По итогам 2024 года ее выручка составила 40,4 млн руб., убыток — 25,8 млн руб.

Компания «Вагран» была активом Малика Гайсина, он имел долю в 95% в уставном капитале. В августе 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства «Ваграна», а также доли в компании «Актай-М», предприятия «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», доли в ООО «Корона Тэхет». Сейчас «Вагран» находится в собственности Российской федерации, с 22 августа обществом управляет «Уралбиофарм».

Напомним, по версии Генпрокуратуры РФ, Малик Гайсин использовал завод «Исеть» для собственного обогащения в период, когда был депутатом Государственной думы. Надзорное ведомство утверждает, что он незаконно управлял заводом, поэтому принял меры к сокрытию акций посредством использования доверенных лиц, которые выступали номинальными держателями его имущества. В частности, речь идет о компаниях ООО «Вагран», ООО «Актай-М» и банке «Вятич».

Ленинский районный суд рассматривает два уголовных дела в отношении Малика Гайсина: по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение), а также по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Обвиняемый находится под домашним арестом.

Национализированная компания «Вагран» и раньше подавала иск к активам Малика Гайсина. Так, по требованию компании в качестве обеспечительной меры Свердловский арбитражный суд арестовал 62% ООО «Средуралинвест-МТ». Малику Гайсину запрещено принимать любые решения в качестве владельца доли в компании, выводить денежные средства, совершать с ней сделки.

Напомним, вчера, 22 июля на национализированном заводе «Исеть», принадлежавшем Малику Гайсину, сменили гендиректора. Им стал Сергей Носков.

Анна Капустина