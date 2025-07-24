«Россети Тюмень» выявили более 11 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на опорах воздушных линий

С начала 2025 года специалисты «Россети Тюмень» осмотрели порядка 396 тысяч опор линий электропередачи в Тюменской области и выявили более 11 тысяч незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Компания направила собственникам оборудования требования ликвидировать нарушения. Когда пройдет установленный законом срок, энергетики демонтируют самовольные подвесы.



Вес кабеля и его натяжение между опорами линии электропередачи требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Несогласованный подвес ВОЛС часто приводит к перебоям электроснабжения потребителей и угрожает жизни и здоровью самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна усложняют ремонтно-профилактические и аварийно-восстановительные работы на ЛЭП.

Энергетики регулярно выявляют подвесы волоконно-оптического кабеля без заключения соответствующих договоров. В результате системной работы только за первые шесть месяцев 2025 года «Россети Тюмень» заключили более 20 соглашений с операторами связи для законного размещения ВОЛС почти на 18 тысячах опор воздушных линий в Тюменской области.

Сообщить о фактах несогласованного монтажа линий связи на объектах электросетевого хозяйства можно по телефону единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).