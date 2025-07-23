На национализированном заводе Гайсина «Исеть» сменили гендиректора

Совет директоров завода «Исеть» (Каменск-Уральский, Свердловская область) утвердил в должности нового генерального директора завода сроком на два года. Им стал Сергей Носков, следует из данных сервиса раскрытия информации. Предприятие раньше принадлежало экс-депутату Госдумы, бизнесмену Малику Гайсину, однако затем было национализировано. Сейчас большая часть акций завода принадлежит госкорпорации «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полномочия предыдущего гендиректора Константина Мединского досрочно прекращены. Оба решения поддержали единогласно все семь присутствовавших членов совета директоров.

Напомним, в феврале 2024 года суд по иску Генпрокуратуры изъял у Малика Гайсина 690 млн руб. убытков, которые, по утверждению ведомства, государство понесло из-за его деятельности на посту гендиректора завода электрических соединений «Исеть». В сентябре 2024 года суд удовлетворил иск надзорного ведомства о изъятии предприятия в доход государства, до этого оно принадлежало подконтрольным Малику Гайсину фирмам. Истец указывал, что, будучи депутатом Госдумы в 1995–1999 годах, Малик Гайсин использовал предприятие для собственного обогащения. Собеседник «Ъ-Урал» заявлял об улучшении условий на заводе после его национализации. По его словам, предприятие «нуждалось в реорганизации, вливании денежных средств, были большие долги по невыполнению заказов».

Сейчас в отношении Малика Гайсина рассматриваются два уголовных дела в Ленинском районном суде. Он обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Второе дело связано с обвинением по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Заседания регулярно откладывают в связи с болезнью обвиняемого, он находится под домашним арестом.

Анна Капустина