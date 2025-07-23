Нефтепродукты из затонувшего танкера «Волгонефть-212» продолжают поступать в море

Нефтепродукты продолжают поступать в Черное море из затонувшего танкера «Волгонефть-212». Об этом сообщили представители Росприроднадзора во время заседания по делу о крушении танкеров в Керченском проливе, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

Как пишет ТАСС, компания «Каматрансойл», являющаяся владельцем потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера «Волгонефть-212», не приняла мер по ликвидации последствий аварии и нарушила положения Кодекса торгового мореплавания РФ, касающиеся обязательств по подъему затонувших частей судна. Об этом заявила представитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора в ходе заседания Арбитражного суда Краснодарского края.

Суд рассматривает иск Росприроднадзора о взыскании 49,46 млрд руб. с владельца судна — компании «Каматрансойл», а также с торгово-чартерного фрахтователя «Кама шиппинг» в связи с нанесением экологического ущерба акватории Черного моря.

По словам представителя ведомства, в рамках законодательства судовладелец обязан инициировать подъем затонувших объектов, в том числе путем разработки проектной документации, получения разрешений и проведения соответствующих операций. Однако за весь период после аварии, по утверждению надзорного органа, «Каматрансойл» не предприняла никаких действий, чем способствовала продолжению загрязнения окружающей среды.

UPD: позже Росприроднадзор опроверг сообщения об утечке нефтепродуктов в Черное море. В ведомстве заявили, что, пока корабли не будут извлечены из воды, они сохраняют потенциальную опасность для экосистемы.

Вячеслав Рыжков