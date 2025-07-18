В июне продажи ипотеки на Кубани выросли почти в два раза

В июне объем продаж ипотечных кредитов в Краснодарском крае практически удвоился по сравнению с предыдущим месяцем, следует из аналитических данных ВТБ.

По данным банка, жители Южного федерального округа оформили 1 258 ипотечных договоров на общую сумму 6,6 млрд руб., из которых более половины — 3,6 млрд руб. — пришлись на Краснодарский край. Вторую позицию по объему заняла Ростовская область (почти 1,3 млрд руб.), третью — Волгоградская область (367 млн руб.). Средний чек ипотечного кредита по ЮФО составил 5,4 млн руб.

Основной вклад в активность на рынке, по-прежнему, вносит господдержка. Льготные программы остаются ключевым инструментом стимулирования спроса, особенно семейная ипотека, отмечают аналитики банка. В то же время в годовом выражении объем выдачи ипотеки остается ниже прошлогодних значений.

Как отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин, поддержка государства продолжает играть решающую роль в развитии жилищного кредитования в регионе. Он подчеркнул необходимость взвешенного подхода к покупке недвижимости и важность предоставления клиентам полной информации об условиях кредитования.

На федеральном уровне в июне банки выдали россиянам около 309 млрд руб. на покупку жилья, что на 8% превышает майский показатель, но на 60% отстает от результата за июнь прошлого года. По итогам первого полугодия 2025 года общий объем ипотечного кредитования составил порядка 1,5 трлн руб., что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Господдержка в этот период обеспечила 78% от общего объема выдач, при этом 69% всех льготных кредитов пришлись на семейную ипотеку.