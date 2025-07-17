Аналитика ВТБ: более 352 тыс. жителей Кубани пользуются банковским кешбэком

Банк провел анализ активности пользователей в рамках своей программы лояльности за первое полугодие 2025 года. Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству участников – более 352 тыс. пользуются кешбэком. Сибирский федеральный округ оказался в лидерах по доле клиентов, пользующихся кешбэком (64%). На второй и третьей позициях – Южный (63,9%) и Уральский (63,3%) федеральные округа. В целом по стране лидерами по сумме полученного кешбэка стали клиенты из Алтайского края, Чувашии и Ханты-Мансийского автономного округа (без учета столичных регионов).

Наибольший интерес к категориям кешбэка проявляют клиенты из Тувы (91%), ДНР и Запорожской области (по 88%), Калмыкии (87%), Крыма (84%), Севастополя и ЛНР (по 82%), а также Томской области и Алтайского края (по 69%). По сумме полученного кешбэка безусловным лидером является Алтайский край, далее следуют Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области и Красноярский край. Согласно данным ВТБ, за первые шесть месяцев 2025 года россияне получили до 220 миллиардов рублей кешбэка в рамках банковских программ лояльности. Аналитики банка прогнозируют, что по итогам года эта сумма может достичь 450-500 миллиардов рублей.