Эксперты назвали самые популярные у россиян виды страховок

Аналитики ВТБ зафиксировали рекордный рост онлайн-страхования в 2025 году – на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты назвали самые популярные у россиян виды страховок.

Лидером спроса стало ипотечное страхование. Только за первое полугодие 2025 года было оформлено 870 тыс. страховок в интернет-банке, прирост составил 30%.

На втором месте – ОСАГО: с января по июль пользователи оформили около 300 тыс. полисов, что составляет 23% всех онлайн-продаж. Количество оформленных страховок увеличилось в 2 раза.

Третье место по популярности заняло страхование от укуса клеща - было оформлено более 50 тыс. таких страховок, что составляет 4% от всех онлайн-полисов и более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель.

Еще одним востребованным полисом стало страхование от мошенничества — за полгода оформлено свыше 20 тыс. страховок, что примерно в 2 раза выше прошлогоднего результата. По мнению экспертов, страхование от мошенничества демонстрирует устойчивый рост популярности, что обусловлено увеличением числа мошеннических схем и ростом осведомленности клиентов о финансовых рисках.