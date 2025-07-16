ВТБ: на Кубани в первом полугодии 2025 г. оформили автокредитов на 3,1 млрд рублей

В июне выдачи автокредитов в Краснодарском крае выросли на 25% по сравнению с маем текущего года. Об этом сообщили в ВТБ. В июне банк предоставил жителям региона свыше 597 млн рублей на приобретение новых и подержанных авто. Этот результат на 25% выше итогов мая текущего года. Всего же за первое полугодие было оформлено свыше 3 тысяч автокредитов на 3,1 млрд рублей. Среди жителей Кубани традиционно пользуются спросом авто российских и китайских брендов.

В банке отмечают: как и на рынке, в годовом выражении выдачи автокредитов снизились и говорить о переломе тенденции пока рано. «Краснодарский край традиционно входит в число самых активных регионов по автокредитованию, и июньский рост только подтверждает эту тенденцию. Однако такой подъем во многом связан с сезонным фактором — летом спрос на автомобили всегда выше. Пока мы не видим признаков фундаментального изменения рыночной динамики. Взвешенная кредитная политика остается в фокусе банка»,— прокомментировал Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка.

По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам порядка 134 млрд на приобретение новых и подержанных авто. Этот результат на 16% выше итогов мая текущего года, но на 38% меньше, чем в июне 2024 года. В целом по итогам первого полугодия общерыночный объем продаж автокредитов составил около 635 млрд рублей, что на 46% ниже результата за аналогичный период прошлого года.