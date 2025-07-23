Глава новосибирской вневедомственной охраны останется в СИЗО еще на два месяца

До 27 сентября суд продлил срок содержания под стражей начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, обвиняемого в коррупции. Информация об этом размещена в аккаунте судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ровшан Курбанов

Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по НСО Ровшан Курбанов

Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по НСО

Полковник Росгвардии Ровшан Курбанов обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

По информации Заельцовского райсуда, 30 апреля начальник управления вневедомственной охраны через мессенджер WhatsApp связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций гипермаркета «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin). Полковник якобы потребовал у менеджера строительные материалы на сумму почти 300 тыс. руб. Взамен, рассказали источники, высокопоставленный страж порядка должен был подписать некие документы при проверке магазина.

27 мая Ровшана Курбанова задержали, Заельцовский райсуд санкционировал его арест. Защита обжаловала решение, но безуспешно.

Илья Николаев