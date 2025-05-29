Новосибирский суд отправил в СИЗО главу управления вневедомственной охраны

Заельцовский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия заключил под стражу на два месяца (до 27 июля) начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области 51-летнего Ровшана Курбанова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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По материалам дела, которые приводит суд, глава управления вневедомственной охраны Ровшан Курбанов 30 апреля 2025 года через мессенджер WhatsApp позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций ТЦ «Лемана Про» и якобы потребовал у него строительные материалы на сумму почти 295 тыс. руб. Вознаграждение, указывается в сообщении суда, полагалось за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя. Другие подробности дела не разглашаются.

В региональном управлении Следственного комитета и Росгвардии по Новосибирской области задержание полковника Ровшана Курбанова пока не комментируют.

Илья Николаев