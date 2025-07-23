Преобразование без ограничений

Банкам, которые присоединяют к себе другие кредитные организации или выделяют в специальное юрлицо активы и пассивы, разрешили участвовать в экспериментальном правовом режиме в сфере цифровых инноваций. Это позволит им тестировать продукты и сервисы по специальным правилам с облегченным регулированием. Эксперты считают такой подход логичным, поскольку именно банки сегодня реализуют большинство инноваций в сфере продвижения цифровизации финансовых инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

22 июля во втором и третьем чтении были приняты поправки к закону «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций в РФ», снимающие ограничения для банков, находящихся в процессе присоединения, выделения или преобразования юрлица. При этом для банков, находящихся в процессе слияния или разделения, по-прежнему будет действовать запрет на инициирование и участие в ЭПР. Вместе с тем запрет будет действовать для юрлиц, находящихся в процессе реорганизации.

Как пояснил “Ъ” один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, финальная версия законопроекта предусматривает, что среди реорганизуемых юридических лиц только банки, проходящие перестройку в целях преодоления санкционных ограничений, смогут быть инициаторами и участвовать в экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.

Речь идет о кредитных организациях, воспользовавшихся правом реструктуризации активов и обязательств в рамках принятого в 2022 году закона создавать новые юрлица для перевода в них замороженных активов.

ЭПР позволяет банкам тестировать новые цифровые продукты и процессы по особым правилам, с временным снятием некоторых регуляторных ограничений. «Это дает возможность ускоренного вывода на рынок digital-продуктов, например касающихся дистанционной идентификации, обработки данных, проведения платежей, противодействия мошенничеству и информационной безопасности»,— поясняет господин Аксаков. Таким образом, по его словам, подсанкционные банки получат право продолжать цифровые и технологические эксперименты даже в процессе преобразования.

Действительно, крупные банки довольно активно проводят такие операции и сделки. В частности, перевод заблокированных активов и обязательств на специальное юрлицо в 2023 году осуществил Совкомбанк (см. “Ъ” от 22 сентября 2023 года), а в конце 2024 года это сделал ВТБ. В этом году Сбербанк объявил об аналогичных планах.

«Мы заново перезапустили процесс, сейчас прорабатываем детали»,— рассказал зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах Финансового конгресса ЦБ в Санкт-Петербурге. В июне первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил «Интерфаксу», что банк может провести во втором полугодии еще одно выделение заблокированных активов и пассивов на 80 млрд руб. Что касается поглощения банков, то Сбербанк планирует в этом году присоединить Драйв Клик банк, лидера рынка автокредитования (см. “Ъ” от 10 февраля), а ВТБ намерен в 2026 году присоединить Почта-банк.

Источник “Ъ” на банковском рынке утверждает, что законопроект был инициирован Банком России, поскольку крупные российские кредитные организации вынуждены регулярно выделять юридические лица в связи с введением новых санкций.

В частности, по его словам, последний пакет санкций ЕС (см. “Ъ” от 19 июля) вызвал новую волну этого процесса. Вместе с тем, по словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, сегодня основные цифровые инновации находятся в периметре крупнейших российских банков и именно они и были инициаторами поправок, выводящих их из-под действия закона. «Дело в том, что у крупных банков регулярно происходят какие-то реорганизации, и все эти действия, согласно действующему варианту закона об ЭПР, не давали им возможности участвовать в разработки новых сервисов»,— говорит он.

При этом, по словам господина Емелина, из подобных инноваций, близких к реализации, в ЭПР сегодня опробуется идентификация в режиме видео-конференц-связи. Еще один очевидный сервис связан с трансграничными переводами на базе цифровых валют, в том числе криптовалют и стейблкойнов. «Сегодня на этом поле работают в основном банки, поэтому логичное решение не распространять исключения на гипотетические юрлица, которые также могут появиться в этом периметре, а убрать запреты на реорганизацию исключительно для банков»,— считает эксперт.

Максим Буйлов