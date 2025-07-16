Цены на элитное жилье в Сочи достигли исторического максимума

Аналитики консалтинговой компании NF GROUP зафиксировали новый исторический максимум средневзвешенной стоимости кв. м на первичном рынке элитной жилой недвижимости Сочи. По итогам первого полугодия 2025 года показатель составил 2,16 млн руб., превысив на 4% значение годичной давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Предыдущий рекорд в 2,11 млн руб. за кв. м был установлен в первом полугодии 2022 года и повторен в первом квартале 2025 года.

В течение первых шести месяцев года на рынке элитной недвижимости Сочи наблюдалась неоднородная динамика количества выставленных лотов. В первом квартале объем предложения вырос до рекордного уровня в 680 лотов благодаря выводу новых объемов в рамках действующих проектов. В частности, начались продажи нового корпуса в премиальном проекте Benefit Collection Sochi Chalet и поступили в продажу лоты на седьмом этаже в комплексе делюкс-класса Radisson Collection Hotel.

Однако к концу второго квартала общее количество экспонируемых лотов снизилось до 590 единиц, что на 13% меньше показателя предыдущего квартала и практически соответствует уровню 2024 года. Основной причиной сокращения стало техническое снятие с продажи части апартаментов в одном из премиальных комплексов на побережье.

Структурные изменения затронули соотношение между кластерами: доля горного кластера увеличилась до 55%, тогда как на прибрежные проекты пришлось 45% предложения.

Значимым событием для рынка стало появление формата квартир в структуре предложения впервые за долгое время. В июне стартовали продажи нового проекта премиум-класса «Моретта», который сейчас является единственным среди элитных новостроек города с таким типом недвижимости.

В премиальных новостройках средневзвешенная стоимость кв. м составила 1,87 млн руб., увеличившись на 3% за полугодие и на 6% за год. Положительная динамика обусловлена вымыванием наиболее ликвидного предложения и выходом на рынок новых лотов по верхней ценовой планке класса.

В классе делюкс за счет структурных изменений показатель продемонстрировал незначительную корректировку до 2,89 млн руб.

Москва сравнялась с Сочи по уровню средневзвешенной стоимости в элитных новостройках в первом полугодии 2025 года. Это произошло в результате динамичного прироста на столичном рынке (11% за полугодие) при более умеренной динамике в южном регионе (3% за тот же период).

Санкт-Петербург демонстрирует высокие темпы роста и сокращает ценовой разрыв. На петербургском рынке элитных новостроек зафиксирован наиболее значительный прирост показателя (18% за полугодие). Если полгода назад средневзвешенная стоимость предложения на первичном рынке Сочи превышала показатель в Санкт-Петербурге почти в 2,7 раза, то сейчас это соотношение составляет 2,3 раза.

Мария Удовик