Делегации России и Украины обсудят подготовку встречи президентов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во время третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле стороны обсудят возвращение военнопленных, воссоединение семьей и подготовку встречи лидеров двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters

27 июня президент России Владимир Путин говорил, что темой переговоров во время третьего раунда станет обсуждение меморандумов двух стран, которые станут основой для мирных переговоров. По словам главы государства, пока документы прямо противоположны.

По данным «Ъ», сейчас переговорные группы все еще утверждают дату третьего раунда. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, переговоры могут пройти в конце этой недели. По сведениям британской Independent, они запланированы на 23 или 24 июля.