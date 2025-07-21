Процесс по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа

Второй западный окружной военный суд 4 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил «РИА Новости» представитель суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заседания состоятся в здании Мосгорсуда. Рассмотрение по существу пройдет в открытом режиме. В слушаниях будет участвовать коллегия из трех судей. Всего по делу проходят 19 человек. Среди них есть как исполнители теракта, так и их пособники.

На предварительном слушании сегодня четверо фигурантов попросили прекратить их уголовное преследование. Еще четверо ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Слушания проходят в закрытом режиме.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. При стрельбе в концертном зале погибли 149 человек, трое пропали без вести. Ранены 609 человек.