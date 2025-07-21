Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили прекратить их преследование

Четверо обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске попросили Второй Западный окружной военный суд прекратить их уголовное преследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

С ходатайством к суду обратились Джабраил Аушев, Зубайдулло Исмоилов, Исроил Исломов и Джумахон Курбонов. Умеджон Солиев попросил о рассмотрении дела коллегией из трех судей. Назримад Лутфуллои, Хусейн Медов, Диловар и Аминчон Исломовы ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

Сегодня во Втором Западном окружном военном суде проходят предварительные слушания. На скамье подсудимых 19 человек. По итогам заседания суд должен определить дату рассмотрения дела по существу и место процесса, поскольку зал военного суда в Госпитальном переулке не может вместить всех участников. Дело рассматривает коллегия из трех судей. Заседания проходят в закрытом режиме.