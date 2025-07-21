Суд дал новый круг по Объездной

Кассационный суд вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию уголовное дело в отношении застройщиков сгоревшего 11-этажного самостроя в Анапе Владимира и Сергея Блохи. Ранее Анапский городской и Краснодарский краевой суды вернули материалы обвинения прокурору со ссылкой на отсутствие в них связи между действиями застройщиков и наступившими последствиями. Теперь дело будет рассмотрено в новом составе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил постановления Анапского городского и Краснодарского краевого судов по уголовному делу в отношении Владимира Блохи и Сергея Блохи. Их обвиняют в нарушении норм пожарной безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору и ставшем причиной пожара в жилой многоэтажке (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Из материалов дела следует, что 14 февраля 2024 года в Анапе на Объездной улице загорелся мансардный этаж одиннадцатиэтажного жилого дома, где проживало 420 человек. В результате происшествия один жилец получил травмы, еще 29 человек понесли материальный и моральный ущерб.

«В ходе следствия было установлено, что дом возведен самовольно. Никакой разрешительной документации на его строительство и ввод в эксплуатацию не оформлялось и не выдавалось, а причиной пожара стало возгорание проводки вследствие нарушенных при строительстве требований безопасности»,— сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда.

Анапский городской суд, сославшись на отсутствие в обвинительном заключении описанных обстоятельств, свидетельствующих о наличии причинно-следственной связи между действиями застройщиков Владимира и Сергея Блохи и наступившими последствиями с установленным размером материального ущерба, и согласившись с их адвокатами о неверно идентифицированном объекте капитального строительства, вернул дело прокурору. Краснодарский краевой суд поддержал это решение и оставил его без изменения.

«Детально изучив материалы дела и выслушав всех участников процесса, судья кассационного суда признал выводы нижестоящих судов ошибочными и отменил ранее вынесенные ими судебные акты, поскольку информация о технических параметрах, форме регистрации объекта и размере причиненного людям ущерба не имеет юридического значения для квалификации действий обвиняемых по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору", а уголовная ответственность за данное деяние наступает при условии самого факта оказания опасных услуг населению»,— сообщили в Четвертом кассационном суде.

Дело в итоге передано на новое рассмотрение по существу в Анапский городской суд иным составом суда.

Как ранее писал «Ъ», огонь в многоэтажке на Объездной в Анапе тушили более десяти часов. При пожаре обрушилась часть кровли здания, повреждения получили 32 квартиры. Следствие утверждает, что в целях экономии и получения наибольшей прибыли Владимир и Сергей Блоха умышленно уклонились от соблюдения противопожарных норм, что повлекло возникновение реальной опасности для жильцов дома. Было установлено, что причиной пожара стало возгорание изоляционного слоя электропроводки на лестничной площадке. Пламя быстро распространилось на квартиры мансардного этажа, поскольку в здании отсутствовали стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, говорится в обвинительном заключении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в связи с тем, что часть пострадавших жильцов сгоревшего дома не имела иного жилья, прокуратура инициировала судебные разбирательства в их интересах. Всего были направлены исковые заявления в защиту 54 человек. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию города выплатить компенсации на общую сумму свыше 112 млн руб.

Михаил Волкодав