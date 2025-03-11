Дело о пожаре в анапской многоэтажке возвращено прокурору

Городской суд Анапы вернул в прокуратуру дело в отношении застройщиков Владимира и Сергея Блоха. Их обвиняют в нарушении норм пожарной безопасности, ставшем причиной крупного возгорания в 11-этажном жилом доме. Суд начал слушания и пришел к выводу, что технические данные в обвинительном заключении недостаточно детализированы, следствию предписано устранить недостатки.

Пожар в мансарде высотного дома в Анапе произошел в ночь на 14 февраля 2024 года. Тушение огня продолжалась более десяти часов, из горящего здания эвакуировали 440 человек, один жилец получил ожоги. При пожаре обрушилась часть кровли здания, повреждения получили 32 квартиры.

В отношении застройщиков братьев Блоха было возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие утверждает, что в целях экономии и получения наибольшей прибыли Владимир и Сергей Блоха умышленно уклонились от соблюдения противопожарных норм, что повлекло возникновение реальной опасности для жильцов дома.

Установлено, что причиной пожара стало возгорание изоляционного слоя электропроводки на лестничной площадке. Пламя быстро распространилось на квартиры мансардного этажа, поскольку в здании отсутствовали стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, говорится в обвинительном заключении. Высотное жилое здание было построено и введено в эксплуатацию без разрешения.

Анна Перова, Краснодар