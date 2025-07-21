Более 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 22 июля, жители более 40 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах: Первомайская, Достоевского, Дачная, 1 Мая, Жлобы, Российская, Жуковского, Шолохова, Агрохимическая, Есенина, Климова, Алмазный пер., Длинная, Седина, Буденного, Янковского, Кошевого пр., Индустриальный пр., Комсомольская, Рашпилевская, Восточная, Сормовская, Трамвайная, Краснодарская, Лавриненко, Водоводная, Борового Николая, Ярославского, Талалихина, 40 лет победы, Коллективная, Краснофлотская, Московская, Красных зорь, Островского, Ростовская, 5-я линия, пр-кт, Фурманова, Промышленная, Путевая, Красноармейская и Костылева.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина