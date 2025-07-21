По направлению к Крыму и из него задерживаются 15 поездов

Согласно данным на 14:00 мск, по направлению в Республику Крым и из нее задерживаются 15 поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс» Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

По направлению в Крым задерживается шесть поездов из Москвы, Мурманска и Санкт-Петербурга. Наибольшее время задержки составляет 4,5 часа, наименьшее — 3 часа.

Из Крыма опаздывают девять составов. Поезда направляются в Пермь, Санкт-Петербург, Москву и Смоленск. Большинство из них отправились 20 июля. Максимальное время задержки составляет 4,5 часа, наименьшее — 2 часа.

Как уточнили в пресс-службе компании, время задержки может измениться. Пассажиров обеспечили водой и питанием.

«В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути»,— говорится в сообщении.

Кроме того, по данным на 15:00 мск, в очереди перед Крымским мостом стоят более 2,2 тыс. автомобилей. Большинство машин находится в пробке со стороны Тамани — 1,4 тыс., время ожидания составляет около четырех часов.

Со стороны Керчи стоят 780 транспортных средств. Время ожидания — три часа.

Алина Зорина