Ритейлер добавляет скорости

Онлайн-ритейлер «Самокат» утвердил нового гендиректора: пост займет Сергей Попов, ранее возглавлявший региональную сеть «Табрис». Задачей менеджера станет развитие новой концепции. С необходимостью ротировать менеджмент и менять позиционирование ритейлер столкнулся в связи с резким замедлением темпов роста бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 21 июля в должности гендиректора онлайн-ритейлера «Самокат» утвержден Сергей Попов, рассказали “Ъ” в самой компании. Изменения готовились заранее: новый менеджер имеет широкую экспертизу, благодаря которой планируется развивать «ритейл впечатлений». Ранее гендиректором «Самоката» был Александр Лазарев — он руководил бизнесом с 2022 года.

«Самокат» основан в 2017 году бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. Компания специализируется на доставке товаров из собственных дарксторов. Первоначально проект был запущен под брендом «Магазинчик», в 2018 году сменил название. В 2019 году инвестором сервиса стал один из крупнейших застройщиков России — ГК ПИК. В мае 2020 года совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group ООО «О2О холдинг» закрыло сделку по приобретению 75,6% в «Самокате». Сейчас данные об учредителях основного юрлица компании ООО «Умный ритейл» скрыты. Владельцы «О2О холдинга» также не заявлены.

По данным Infoline, выручка «Самоката» в 2024 году составила 218,7 млрд руб., увеличившись на 50,5% год к году. В этом году темпы роста бизнеса резко замедлились. В первом квартале оборот составил 60,7 млрд руб., прибавив лишь 9,9% год к году. В январе—марте 2024 года прирост оценивался в 96,5%.

Сергей Попов ранее работал в «Мираторге», «Пятерочке» и «Магните». Осенью 2021 года был назначен гендиректором продуктовой сети «Табрис», работающей в Краснодарском крае. На работу в «Самокат» господин Попов перешел в 2024 году. Первоначально в компании он был коммерческим директором товаров повседневного спроса, с мая 2025-го исполнял обязанности гендиректора.

1,44 тысячи рублей составит средний чек при онлайн-заказе продуктов питания по итогам 2025 года, по прогнозу Data Insight.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров поясняет, что под «ритейлом впечатлений» обычно понимается модель, в которой покупатель получает не просто доставку товаров, а комплексный опыт. Этот эффект может достигаться с помощью эмоциональных коллабораций и специальных событий, формирующих у потребителей плотную связь с брендом. Впечатления становятся частью сервиса, поясняет эксперт.

Повышение лояльности аудитории стало для ритейлеров особенно важным в контексте перехода потребителей к сберегательной модели. Согласно подсчетам «Сбера», на неделе 7–13 июля реальные потребительские расходы сократились на 0,1% год к году. В аналогичный период прошлого года аналитики фиксировали рост на 1,5%. Темп роста номинальных расходов за год при этом сократился с 11% до 9,3%. В январе—марте в исследовательской компании Ntech также зафиксировали трехкратное снижение темпов роста натуральных продаж продуктов питания из-за увеличения цен (см. “Ъ” от 23 мая).

В сегменте онлайн-продаж продуктов питания сохраняется позитивный тренд.

В январе—марте его оборот составил 396 млрд руб., увеличившись на 42% год к году, отмечали ранее аналитики IBC Real Estate. Количество заказов при этом выросло на 35%. Но на онлайн-сегмент приходится лишь 5,6% от оборота продовольственных товаров в России, а участники рынка сталкиваются со снижением среднего чека и ростом затрат (см. “Ъ” от 11 мая). Вместе с тем конкуренция между участниками рынка экспресс-доставки постоянно растет. Например, «Самокат», по данным Infoline, в первом квартале года уступил свое лидерство на этом рынке X5 Digital.

Алина Мигачёва